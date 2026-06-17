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«Он не слабак». Экс-игрок НБА — о реакции Вембаньямы на жёсткую игру

«Он не слабак». Экс-игрок НБА — о реакции Вембаньямы на жёсткую игру
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Бывший игрок НБА Мэтт Барнс высказался о поведении лидера «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы во время финальной серии плей-офф с «Нью-Йорк Никс».

«В этом сезоне многие позволяли себе грязные приёмы против него. И мне кажется, к концу сезона он дошёл до точки, когда подумал: «Я уже измотан, эти удары начинают болеть всё сильнее. Да пошли вы все к чёрту».

Если кто-то будет бить исподтишка, я полезу ему прямо в лицо. Я толкну Брансона в ответ. Именно этого я и хочу видеть от своей суперзвезды. Потому что он не слабак. Вемби не собирается терпеть подобное. Он не пытается изображать самого крутого парня в лиге, но и не позволит безнаказанно наносить ему удары. Если ты ударишь его, он ответит. Вот что я вижу в этой ситуации.

Да, часть его поведения можно списать на молодость. Кто-то назовёт это незрелостью. Кто-то скажет, что он ещё не до конца понимает культуру лиги. Но, как мне кажется, в конечном счёте его позиция такая: «К чёрту всех, кроме моей команды».

Я пришёл сюда не друзей заводить. Я пришёл сюда, чтобы стать величайшим игроком, одним из величайших игроков в истории, и выигрывать чемпионаты», — добавил Барнс.

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