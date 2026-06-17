«Уралмаш» объявил о переходе форварда Игоря Вольхина

Баскетбольный клуб «Уралмаш» из Екатеринбурга объявил о подписании форварда Игоря Вольхина на сезон-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Прошедший сезон 28-летний баскетболист начал в составе «Автодора». За саратовский клуб Вольхин провёл 34 матча, в среднем набирая 10,3 очка и совершая пять подборов за игру. В апреле форвард вернулся в «Зенит», в составе которого завершил сезон и выступил в матчах плей-офф Единой лиги ВТБ.

Вольхин является чемпионом Единой лиги сезона-2021/2022, двукратным победителем Суперкубка Единой лиги (2022, 2023), а также обладателем Кубка России 2024 года.

Ранее «Уралмаш» завершил сезон-2025/2026 на стадии четвертьфинала Единой лиги, уступив «Зениту» в серии со счётом 1-3.