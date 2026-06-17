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Гомельский объяснил, за счёт чего «Нью-Йорк» победил «Сан-Антонио» в финале НБА

Гомельский объяснил, за счёт чего «Нью-Йорк» победил «Сан-Антонио» в финале НБА
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Авторитетный российский аналитик и комментатор Владимир Гомельский объяснил, за счёт чего команде «Нью-Йорк Никс» удалось одержать победу в финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 c техасским клубом «Сан-Антонио Спёрс» (счёт в серии 4-1).

«Нью-Йорк» одержал победу в финальной серии за счёт более гибкой тактики и в защите, и в нападении.

Особо отмечу психологический настрой всей команды на борьбу и на победу. Считаю, что тренер «Нью-Йорка» Майк Браун в этой серии оказался на голову выше своего оппонента Митча Джонсона», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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