Гомельский ответил, сможет ли «Нью-Йорк» выйти в финал НБА в следующем сезоне

Авторитетный российский аналитик и комментатор Владимир Гомельский выразил уверенность в том, что «Нью-Йорк Никс» в сезоне-2026/2027 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) не сможет выйти в финал чемпионата.

«Интересно, что рассуждая о перспективах команд на следующий сезон, эксперты НБА ставят «Нью-Йорк» только на четвёртое место, ниже «Оклахомы», «Сан-Антонио» и «Бостона». Думаю, что «Нью-Йорк» в следующем сезоне не сможет выйти в финал чемпионата НБА», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, «Нью-Йорк Никс» стал чемпионом НБА по итогам сезона-2025/2026, победив в финальной серии клуб «Сан-Антонио Спёрс».