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«Голден Стэйт» готов побороться за Леброна Джеймса в случае его ухода из «Лейкерс»

«Голден Стэйт» готов побороться за Леброна Джеймса в случае его ухода из «Лейкерс»
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Баскетбольный клуб «Голден Стэйт Уорриорз» готов включиться в борьбу за подписание четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса, если форвард покинет «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает ESPN.

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При этом в клубе не ожидают развития такого сценария. По имеющейся у руководства «Уорриорз» информации, Джеймс по-прежнему должен остаться в составе «Лейкерс», поэтому команда строит планы на межсезонье именно с учётом этого варианта.

Тем не менее, если возможность подписать Леброна всё же появится, «Голден Стэйт» намерен воспользоваться шансом. По данным источника, клуб готов предложить Леброну Джеймсу $ 15 млн по исключению среднего уровня для команд, не платящих налог. В организации считают такой контракт относительно низкорисковым с точки зрения финансовых затрат и потенциально выгодным как в спортивном, так и в коммерческом плане.

Также отмечается, что «Уорриорз» теоретически могут предложить второй год контракта в виде опции игрока и при необходимости привлечь к переговорам лидера команды Стефена Карри.

Однако на данный момент клуб не предпринимал никаких шагов по подписанию Джеймса, поскольку не получал сигналов о его возможном уходе из «Лейкерс».

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