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Чемпион НБА объяснил, почему предпочёл бы дуэт Брауна и Тейтума связке с Адетокунбо

Чемпион НБА объяснил, почему предпочёл бы дуэт Брауна и Тейтума связке с Адетокунбо
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Чемпион (НБА) в составе «Майами Хит» Джейсон Уильямс заявил, что предпочёл бы сохранить связку Джейлена Брауна и Джейсона Тейтума, а не объединять лидера «Бостон Селтикс» с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо.

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«В сегодняшней НБА, если ты не умеешь бросать трёхочковые, добиться успеха очень тяжело. Я ни в коем случае не пытаюсь принизить Янниса. Этот парень, чёрт возьми, настоящий зверь. Не поймите меня неправильно.

Но если говорить, как играет «Бостон», как работает Джо Маззулла, я просто не знаю, как это сочетание сработало бы. Не знаю, что будет, если однажды Маззулла устроит Яннису разнос за то, что тот не вернулся в защиту или что-то в этом духе. Я не уверен, как это будет работать.

А с Джейленом Брауном и Джейсоном Тейтумом мы уже видели результат и знаем, что к чему», — приводит слова Уильямса аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.

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