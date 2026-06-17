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«Что-то невероятное». Дончич с восторгом высказался про физическую форму Леброна в 41 год

«Что-то невероятное». Дончич с восторгом высказался про физическую форму Леброна в 41 год
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27-летний звёздный словенский защитник Лука Дончич, выступающий за калифорнийскую команду «Лос-Анджелес Лейкерс», выразил восхищение по поводу физической формы 41-летнего четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также своего одноклубника американца Леброна Джеймса, играющего на позиции лёгкого форварда.

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— В 41 год Леброн остаётся лидером в плане физической подготовки. Ходят много слухов о его тренировках. Что вы думаете о его форме, будучи одноклубником Джеймса?
 — Да, это что-то невероятное, не знаю, увидим ли мы когда-нибудь кого-то, кто в 41 год делал бы то же самое. Это что-то невероятное, для меня большая честь быть свидетелем этого, — сказал Дончич во время общения с прессой.

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