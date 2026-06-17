Ривз рассмотрит уход из «Лейкерс», если не получит контракт, близкий к максимальному

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз может рассмотреть варианты продолжения карьеры в других клубах НБА, если не получит от калифорнийской команды контракт, близкий к максимальному, сообщает Hoopshype.

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Ожидается, что Ривз откажется от своей опции игрока на сезон-2026/2027 стоимостью $ 14,9 млн и выйдет на рынок неограниченно свободных агентов. По данным источников, баскетболист рассчитывает на соглашение с зарплатой более $ 40 млн за сезон. Дополнительным фактором в пользу сохранения Ривза в составе «Лейкерс» остаются хорошие отношения с лидером команды Лукой Дончичем.

«Лейкерс» имеют возможность предложить защитнику пятилетний контракт на сумму около $ 239 млн. Другие клубы могут подписать игрока максимум на четыре года и $ 177 млн.

Как пишет источник, если калифорнийцы предложат защитнику контракт, близкий к максимальному или полностью максимальный, он, вероятнее всего, останется в «Лос-Анджелесе».

Если же предложение окажется существенно ниже ожиданий игрока, Ривз будет готов рассмотреть варианты продолжения карьеры в других командах. В таком случае не исключается и вариант с «сайн-энд-трейд», при котором новый контракт будет подписан с последующим обменом баскетболиста.

Сообщается, что наибольший интерес к Ривзу проявляет «Бруклин Нетс», который готов предложить ему максимальный контракт. Также за ситуацией следят «Атланта Хоукс» и «Детройт Пистонс».