Лука Дончич ответил, против какого легендарного игрока НБА хотел бы сыграть

27-летний звёздный словенский защитник Лука Дончич, выступающий за калифорнийскую команду «Лос-Анджелес Лейкерс», рассказал, против какого легендарного игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) хотел бы сыграть.

— Если бы ты смог сыграть в баскетбол с любой легендой, кто бы это был и почему?

— Лёгкий ответ — Майкл Джордан. Он был невероятным игроком и мне бы очень хотелось сыграть против него, — сказал Дончич во время общения с фанатами.

Напомним, Лука в минувшем регулярном сезоне в составе «озёрников» провёл 64 матча. В среднем за игру словенский баскетболист набирал 33,5 очка, делал 7,7 подбора, а также отдавал 8,3 передачи.