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Фото: теннисист Карлос Алькарас на тренировке в майке игрока НБА Луки Дончича

Фото: теннисист Карлос Алькарас на тренировке в майке игрока НБА Луки Дончича
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23-летний семикратный чемпион турниров «Большого шлема», а также вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал фото с тренировки, на которой занимался в майке 27-летнего звёздного разыгрывающего защитника словенца Луки Дончича, выступающего за калифорнийскую команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс».

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Фото: Из личного архива Алькараса

Напомним, в данный момент Карлос Алькарас проходит реабилитацию, поскольку ранее получил травму запястья на турнире в Барселоне. В связи с этим испанский спортсмен отказался от участия в дальнейших соревнованиях, в том числе в «Ролан Гаррос» — 2026.

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