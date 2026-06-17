Бэйлесс назвал клуб, который будет лучшим вариантом для продолжения карьеры Леброна

Авторитетный американский журналист и эксперт Скип Бэйлесс считает, что форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу стоит продолжить карьеру в «Сан-Антонио Спёрс».

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«Если Леброн будет играть у них разыгрывающего по 30 минут за матч, эта команда станет намного сильнее. Потому что его главное качество — это передачи и организация игры. В такой команде он легко мог бы в среднем отдавать по 10, 11 или даже 12 передач за игру.

Но это был бы очень смелый и рискованный шаг. Потому что вместе с ним приходит его аура. А это неизбежно меняет «химию» команды», — приводит слова Бэйлесса аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.