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Келлерман: если заменить Гилджес-Александера на Брансона, «Оклахома» обыграет «Спёрс»

Келлерман: если заменить Гилджес-Александера на Брансона, «Оклахома» обыграет «Спёрс»
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Телеведущий и спортивный аналитик Макс Келлерман высказался о сравнении лидера «Оклахома-Сити Тандер» Шея Гилджес-Александера и разыгрывающего «Нью-Йорк Никс» Джейлена Брансона.

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«Понимаю, у Шея не было рядом второго игрока такого уровня. Это реальный фактор. И этот парень был MVP финала год назад. Он уже не раз проявлял себя в решающие моменты. Это тоже реальный фактор.

Но если убрать Шея Гилджес-Александера из «Оклахома-Сити Тандер» и поставить вместо него Джейлена Брансона, «Тандер» обыграют «Сан-Антонио Спёрс».

Те же самые игроки защищались против Шея и потом пытались защищаться против Брансона. Да, в начале серии им удавалось ограничивать его в нападении. Но Брансон — один из тех игроков… И «Никс» вообще особенная команда, хотя причин их успеха несколько. Но он — главная из них.

Есть такие спортсмены, на которых смотришь, даже если не болеешь за их команду, и думаешь: «Чёрт». Неважно, какое преимущество у твоей команды. Неважно, какой счёт. Если этот парень всё ещё в игре, ты всё равно сидишь и думаешь: «Чёрт возьми», — приводит слова Келлермана аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.

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