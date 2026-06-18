Лука Дончич назвал самую нервную игру в своей баскетбольной карьере

27-летний звёздный словенский защитник Лука Дончич, выступающий за калифорнийскую команду «Лос-Анджелес Лейкерс», признался, что его дебютный матч в составе «озёрников» был одним из самых волнительных моментов в его профессиональной карьере.

— Что заставляло вас нервничать больше всего? Была ли в вашей жизни игра или момент, когда вы нервничали очень сильно?

— Ну, обычно нет, если не считать моей первой игры за «Лейкерс». Тогда немного нервничал, но не более того, — сказал Дончич во время общения с фанатами.

Напомним, Лука в минувшем регулярном сезоне в составе «озёрников» провёл 64 матча. В среднем за игру словенский баскетболист набирал 33,5 очка, делал 7,7 подбора, а также отдавал 8,3 передачи.