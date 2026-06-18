Источник: Кевин Лав может воссоединиться с Леброном Джеймсом в «Лейкерс»

Форвард «Юты» Кевин Лав может продолжить карьеру в «Лос-Анджелес Лейкерс» и вновь стать одноклубником Леброна Джеймса. Об этом сообщает журналист и инсайдер ESPN Марк Спирс.

«Судя по тому, что я слышу, всё идёт к возвращению Леброна в «Лос-Анджелес Лейкерс». Мне интересно, каким будет его новый контракт при нынешнем руководстве клуба.

Кроме того, я слышал, что один из его бывших партнёров по «Кливленд Кавальерс», Кевин Лав, тоже может перейти в «Лейкерс».

Может, поэтому они сейчас вместе играют в гольф? Такой своеобразный рекрутинговый выезд. Кевин Лав этим летом становится неограниченно свободным агентом и может снова объединиться со своим старым другом. Так что я вполне допускаю, увидим их вместе в составе «Лейкерс», — приводит слова Спирса аккаунт NBA on ESPN в социальной сети Х.

Леброн Джеймс и Кевин Лав выступали вместе за «Кливленд» с 2014 по 2018 год и выиграли чемпионство в 2016 году.