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«Нью-Йорк» станет первой командой НБА, посетившей Белый дом во время президентства Трампа

«Нью-Йорк» станет первой командой НБА, посетившей Белый дом во время президентства Трампа
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Чемпион НБА сезона-2025/2026 «Нью-Йорк Никс» принял приглашение посетить Белый дом и станет первой командой лиги, согласившейся на визит во время президентства Дональда Трампа, сообщает издание New York Post.

Так, от визита отказались «Голден Стэйт Уорриорз» после чемпионств в 2017 и 2018 годах, «Торонто Рэпторс» после победы в сезоне-2018/2019, а также «Лос-Анджелес Лейкерс», ставший чемпионом в 2020 году. Кроме того, Белый дом не посещала и «Оклахома-Сити Тандер», завоевавшая титул в 2025 году.

Напомним, в сезоне-2025/2026 «Нью-Йорк» впервые с 1973 года стал чемпионом НБА. В финальной серии «Никс» обыграли «Сан-Антонио Спёрс» со счётом в серии 4-1. Единственный проигрыш команды случился на домашнем матче, который посетил Трамп.

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