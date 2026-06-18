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Популярное издание провело редрафт НБА — 2025. Егор Дёмин был выбран «Хьюстоном»

Популярное издание провело редрафт НБА — 2025. Егор Дёмин был выбран «Хьюстоном»
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Популярное американское издание Bleacher Report провело редрафт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года, где российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин потерял пару позиций.

Редрафт 2025 года в НБА от Bleacher Report (номер, под которым был забран в прошлом году):

1. «Даллас Маверикс». Купер Флэгг (1).
2. «Сан-Антонио Спёрс»: Дилан Харпер (2).
3. «Филадельфия Сиксерс»: Кон Книппел (4).
4. «Шарлотт Хорнетс»: Ви Джей Эджкомб (3).
5. «Юта Джаз»: Седрик Кауард (11).
6. «Вашингтон Уизардс»: Коллин Мюррей-Бойлс (9).
7. «Нью-Орлеан Пеликанс»: Эйс Бэйли (5).
8. «Бруклин Нетс»: Джеремая Фирс (7).
9. «Торонто Рэпторс»: Дерик Куин (13).
10. «Хьюстон Рокетс»: Егор Дёмин (8).

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