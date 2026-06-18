Букер сменит игровой номер в «Финиксе» перед новым сезоном НБА

Звёздный защитник «Финикс Санз» Девин Букер будет выступать под новым номером начиная со следующего сезона НБА, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

По информации источника, Букер сменит игровой номер с № 1 на № 15. Отмечается, что новый номер выбран неслучайно. Под № 15 баскетболист выступал в составе сборной США, а также именно этот номер использовал его отец Мелвин Букер во время выступлений в студенческом баскетболе.

Букер выступает за «Санз» на протяжении всей карьеры в НБА после того, как был выбран клубом под 13-м номером драфта 2015 года. За время в команде игрок не стал чемпионом НБА, однако дважды выиграл Олимпийские игры.