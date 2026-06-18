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Букер сменит игровой номер в «Финиксе» перед новым сезоном НБА

Букер сменит игровой номер в «Финиксе» перед новым сезоном НБА
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Звёздный защитник «Финикс Санз» Девин Букер будет выступать под новым номером начиная со следующего сезона НБА, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

По информации источника, Букер сменит игровой номер с № 1 на № 15. Отмечается, что новый номер выбран неслучайно. Под № 15 баскетболист выступал в составе сборной США, а также именно этот номер использовал его отец Мелвин Букер во время выступлений в студенческом баскетболе.

Букер выступает за «Санз» на протяжении всей карьеры в НБА после того, как был выбран клубом под 13-м номером драфта 2015 года. За время в команде игрок не стал чемпионом НБА, однако дважды выиграл Олимпийские игры.

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