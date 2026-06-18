В БК «Химки» ответили на слова Корстин о возможности увидеть клуб в Единой лиге

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов прокомментировал недавние слова генерального директора Единой лиги ВТБ Илоны Корстин о возможном возвращении команды в число участников чемпионата. По словам Корстин, на данный момент подмосковный клуб не подавал официальную заявку на вступление в лигу, поэтому этот вопрос сейчас не рассматривается.

«БК «Химки» участвует в чемпионате Суперлиги, который организует и проводит Российская Федерация Баскетбола. И если Единая Лига ВТБ, коммерческая лига, временно получившая права от РФБ на проведение чемпионата России по баскетболу, выйдет с предложением к нам об участии в их турнире, то этот вопрос, конечно, будет рассмотрен на Попечительском совете БК «Химки» при участии руководства Российской Федерации Баскетбола.

Но как мы прочитали в СМИ, генеральный директор Единой лиги ВТБ считает, что вопрос участия одного из флагманов российского баскетбола для их соревнования не актуален», — сказал Астахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

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