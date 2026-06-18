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Трей Янг отказался от опции игрока на $ 49 млн в «Вашингтоне» — инсайдер

Трей Янг отказался от опции игрока на $ 49 млн в «Вашингтоне» — инсайдер
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27-летний американский разыгрывающий защитник команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Вашингтон Уизардс» Трей Янг отказался от опции игрока на сумму в $ 49 млн, о чём сообщил журналист и инсайдер Бретт Сигель.

«Источники сообщили, что Трей Янг отказался от контракта с «Уизардс» на игрока стоимостью $ 49 млн с намерением договориться о продлении контракта на длительный срок. Слухи о том, что Трей ищет другой клуб, были названы источниками «чепухой», — написал Сигель в социальной сети Х.

Янг стал игроком «Уизардс» в январе 2026 года в результате обмена на Си Джея Макколлума и Кори Кисперта. В составе столичного клуба провёл пять игр.

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