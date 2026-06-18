Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Узнал о России и русской культуре». Форвард «Зенита» Роберсон — о дебютном сезоне в ЕЛ

«Узнал о России и русской культуре». Форвард «Зенита» Роберсон — о дебютном сезоне в ЕЛ
Комментарии

Форвард «Зенита» Андре Роберсон подвёл итоги своего дебютного сезона в Единой лиге ВТБ.

— Андре, о результатах команды в этом сезоне уже сказано немало. Но что лично вы будете вспоминать об этом сезоне?
— Для меня лично, знаете, на этом пути было много трудностей — как связанных с баскетболом, так и не связанных с ним. Но благодаря этому я действительно вырос как человек, смог глубже погрузиться в другую культуру и жизнь в другой стране. Я многому научился: открыл для себя русский язык, многое узнал о России и русской культуре. Надеюсь, что смогу привезти этот опыт домой и использовать его в общении с друзьями и семьей, а может быть, он пригодится мне и в будущем.

В целом я многое понял о себе, лучше узнал своих товарищей по команде, завёл новые крепкие связи и обрёл людей, которых могу назвать семьёй. Теперь я знаю, что даже после завершения баскетбольной карьеры у меня будут люди, на которых можно опереться. Этим, по сути, и запомнился прошедший год, — приводит слова Роберсона пресс-служба команды.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
0-2 не проблема. «Локомотив-Кубань» выиграл бронзу, оставив «Зенит» без медалей!
0-2 не проблема. «Локомотив-Кубань» выиграл бронзу, оставив «Зенит» без медалей!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android