«Узнал о России и русской культуре». Форвард «Зенита» Роберсон — о дебютном сезоне в ЕЛ

Форвард «Зенита» Андре Роберсон подвёл итоги своего дебютного сезона в Единой лиге ВТБ.

— Андре, о результатах команды в этом сезоне уже сказано немало. Но что лично вы будете вспоминать об этом сезоне?

— Для меня лично, знаете, на этом пути было много трудностей — как связанных с баскетболом, так и не связанных с ним. Но благодаря этому я действительно вырос как человек, смог глубже погрузиться в другую культуру и жизнь в другой стране. Я многому научился: открыл для себя русский язык, многое узнал о России и русской культуре. Надеюсь, что смогу привезти этот опыт домой и использовать его в общении с друзьями и семьей, а может быть, он пригодится мне и в будущем.

В целом я многое понял о себе, лучше узнал своих товарищей по команде, завёл новые крепкие связи и обрёл людей, которых могу назвать семьёй. Теперь я знаю, что даже после завершения баскетбольной карьеры у меня будут люди, на которых можно опереться. Этим, по сути, и запомнился прошедший год, — приводит слова Роберсона пресс-служба команды.