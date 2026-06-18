Дячок — о матчах в Словении: через каналы МИД мы получили рекомендацию отозвать паспорта

Исполнительный директор и генеральный секретарь Российской федерации баскетбола Владимир Дячок прокомментировал отмену поездки женской сборной России U20 на товарищеские матчи в Словению.

«Поездку женской сборной U20 в Словению пришлось отменить по причине того, что консульство Словении долго принимает решение по одобрению виз. Были запрошены документы от Международной федерации баскетбола о том, что они не против проведения этих матчей. Такая бумага была получена достаточно быстро.

Федерация баскетбола Словении также направила все необходимые письма о желании сыграть. Тем не менее через каналы МИД мы получили рекомендации отозвать паспорта, чтобы не получить штампы с отказом.

К сожалению, второй год подряд сборная под руководством Ольги Дорониной остаётся без игр. Сергей Моня говорил, что девочки очень горели этими играми, но имеем что имеем. Мы очень оптимистично были настроены на эти матчи, но эти все вопросы явно не игровые», — приводит слова Дячка ТАСС.