Максим Барашков присоединился к составу «Локомотива-Кубань»

Краснодарский «Локомотив-Кубань» объявил о подписании контракта с российским форвардом Максимом Барашковым. Соглашение с баскетболистом рассчитано до конца сезона-2027/2028.

Последние три сезона баскетболист провёл в составе МБА-МАИ. В чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 Барашков принял участие во всех 43 матчах команды. Форвард дважды выигрывал Кубок России.

В среднем за игру форвард набирал 9,0 очка, совершал 4,1 подбора, отдавал 0,9 передачи, а также записывал на свой счёт 0,6 перехвата и 0,5 блок-шота.

В минувшем сезоне МБА-МАИ завершил выступление в плей-офф Единой лиги ВТБ, уступив в серии казанскому УНИКСу. «Локомотив-Кубань», в свою очередь, стал бронзовым призёром турнира, обыграв в серии за третье место петербургский «Зенит».