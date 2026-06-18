Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Максим Барашков присоединился к составу «Локомотива-Кубань»

Максим Барашков присоединился к составу «Локомотива-Кубань»
Комментарии

Краснодарский «Локомотив-Кубань» объявил о подписании контракта с российским форвардом Максимом Барашковым. Соглашение с баскетболистом рассчитано до конца сезона-2027/2028.

Последние три сезона баскетболист провёл в составе МБА-МАИ. В чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 Барашков принял участие во всех 43 матчах команды. Форвард дважды выигрывал Кубок России.

В среднем за игру форвард набирал 9,0 очка, совершал 4,1 подбора, отдавал 0,9 передачи, а также записывал на свой счёт 0,6 перехвата и 0,5 блок-шота.

В минувшем сезоне МБА-МАИ завершил выступление в плей-офф Единой лиги ВТБ, уступив в серии казанскому УНИКСу. «Локомотив-Кубань», в свою очередь, стал бронзовым призёром турнира, обыграв в серии за третье место петербургский «Зенит».

Материалы по теме
Тренер «Локомотива-Кубань» Томович продолжит руководить командой в следующем сезоне
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android