Министр спорта Нижегородской области назвал правильным решением снять «Пари НН» с ЕЛ

Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло прокомментировал приостановку деятельности главной команды «Пари Нижний Новгород» и снятие клуба со следующего сезона Единой лиги ВТБ.

Глава ведомства назвал решение клуба приостановить деятельность главной команды взвешенным и единственно верным с учётом финансовой ситуации, которая коснулась и действующих, и потенциальных партнёров.

«Основной приоритет сейчас — создание единой экосистемы баскетбола. Сделаем акцент на воспитании молодёжи, реализации детско-юношеских спортивных проектов, работе бесплатных секций и проведении бесплатных детских турниров, увеличении количества занимающихся баскетболом. Совместно с федерацией продолжим обучать тренеров, работать с районами — сильные детские и студенческие баскетбольные команды уже есть во многих округах. Всё это поможет нам вырастить на нижегородской земле новое поколение чемпионов», — приводит слова Кабайло «РБК».