Вольхин: тяжело подобрать слова об уходе из того места, которое стало мне поистине домом

Бывший форвард «Зенита» Игорь Вольхин эмоционально прокомментировал переход из санкт-петербургского клуба.

«Тяжело подобрать слова, давать какие-то комментарии об уходе из того места, которое стало мне и моей семье поистине домом!

Наверное, скажу от всей души и от всего сердца спасибо этому клубу, всем людям, которые работают здесь, всему персоналу за всю ту работу, что они делают, чтобы тебе как игроку оставалось думать только о баскетболе и ни о чём больше. Всем офисным работникам, ребятам из медиа, которые проделывают колоссальный объём работы, но при этом остаются в тени. Всему медицинскому персоналу — за терпение и профессионализм! За то, что всеми силами помогают продолжать играть и делать это на высшем уровне.

Всем парням, с которыми я работал, играл и тренировался вместе на протяжении многих лет! Отдельные слова благодарности руководству клуба за тот шанс, за доверие и честь быть частью такого большого клуба! Всем тренерам, под руководством которых мне посчастливилось тренироваться и играть. Это колоссальный и незабываемый опыт.

Ну и, конечно же, болельщики. Вам огромные слова благодарности, спасибо вам за поддержку, которую вы даёте, несмотря ни на что, будь то хорошие времена или не очень. Это дорого стоит. Спасибо всем и каждому за тёплые слова мне и моей семье.

Действительно, сложно что-либо писать. И, наверное, не хватит места в этом тексте, чтобы выразить тот спектр эмоций, которые я испытываю ко всему в этом месте. Хочется пожелать этому клубу только успеха! Потому что я уверен, что самые лучшие времена у «Зенита» ещё впереди!

Но пришло время закрывать эту книгу и начинать новую. Однако я уверен, что к этой при любой возможности мы обязательно вернёмся. Не хочется прощаться, поэтому скажу: до свидания, дорогой «Зенит»!

Вперёд, «Зенит»! Вперёд за Питер!» — приводит слова Вольхина пресс-служба клуба.