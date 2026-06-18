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Тренер «Локо» Томович отреагировал на подписание форварда МБА-МАИ Барашкова

Тренер «Локо» Томович отреагировал на подписание форварда МБА-МАИ Барашкова
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Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Томислав Томович отреагировал на подписание контракта с 27-летним российским лёгким форвардом Максимом Барашковым.

«Барашков — атлетичный игрок с одним из лучших бросков в лиге. Он добавит нашему составу качества и даст возможность шире варьировать тактику. Я ожидаю от Максима дальнейшего прогресса и желания доказать, что он достоин играть в команде топ-4 Единой лиги», — приводит слова Томовича пресс-служба краснодарской команды.

Последние три сезона баскетболист провёл в составе МБА-МАИ. В чемпионате Единой лиги сезона-2025/2026 Барашков принял участие во всех 43 матчах команды. Форвард дважды выигрывал Кубок России.

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