Владелец «Нью-Йорка»: горжусь тем, что привезу команду в Белый дом

Владелец «Нью-Йорк Никс» Джеймс Долан высказался о предстоящем визите команды в Белый дом после завоевания чемпионского титула НБА.

«Мы действительно получили приглашение от Белого дома и приняли его. Нам ещё предстоит согласовать детали и всё остальное, но да, конечно.

Я приглашал президента посетить матч. Он мой друг. Я знаком с ним уже 30 лет и очень горжусь тем, что смогу привезти команду в Белый дом», — приводит слова Долана аккаунт WFAN Sports Radio в социальной сети Х.

Напомним, «Нью-Йорк» стал чемпионом НБА сезона-2025/2026, впервые завоевав титул с 1973 года. Ранее сообщалось, что «Никс» станут первой командой НБА, согласившейся посетить Белый дом во время президентства Дональда Трампа.