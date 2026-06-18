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Фото: первая именная модель кроссовок Кейтлин Кларк от Nike за 10 тыс. рублей

Фото: первая именная модель кроссовок Кейтлин Кларк от Nike за 10 тыс. рублей
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Американская транснациональная компания, специализирующаяся на спортивной одежде и обуви Nike и 24-летняя звёздная американская разыгрывающая защитница женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) Кейтлин Кларк из команды «Индиана Фивер» представили коллекцию Caitlin 1 Signature Collection.

Первая авторская пара обуви Nike от Кларк поступит в продажу по всему миру 1 октября 2026 года вместе с коллекцией одежды из 18 предметов. Цена Caitlin 1 в Северной Америке — $ 140 (примерно 10 тыс. рублей).

Кейтлин была выбрана под общим первым номером в драфте WNBA 2024 года клубом «Индиана Фивер». Является двукратной чемпионкой мира среди девушек в составе сборной США.

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