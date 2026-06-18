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Ростислав Вергун покинул «Зенит»

Ростислав Вергун покинул «Зенит»
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Баскетбольный клуб «Зенит» объявил об уходе Ростислава Вергуна в связи с истечением срока действия контракта.

Белорусский специалист присоединился к тренерскому штабу петербургской команды в январе 2026 года, заняв должность ассистента главного тренера. Перед стартом серии за бронзовые медали Единой лиги ВТБ Вергун был назначен исполняющим обязанности главного тренера команды. Под его руководством «Зенит» не смог завоевать бронзовые награды турнира, уступив «Локомотиву-Кубань».

По итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 «Зенит» занял третье место в турнирной таблице. В плей-офф сине-бело-голубые дошли до полуфинала, где уступили УНИКСу, ведя в серии 3-1.

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