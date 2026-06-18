Ростислав Вергун — новый главный тренер «Автодора»

44-летний белорусский тренер Ростислав Вергун назначен главным тренером в команду Единой лиги ВТБ «Автодор», о чём сообщила пресс-служба саратовского клуба.

В команде заявили, что контракт рассчитан на сезон-2026/2027. Помогать главному тренеру будет Алексей Суховецкий.

Сезон-2025/2026 белорусский специалист начал на посту тренера «Уралмаша», куда пришёл в сезоне-2023/2024. Из екатеринбургского клуба он был уволен в январе 2026 года. Затем на должность временно исполняющего обязанности пришёл в «Зенит», где затем вплоть до серии за бронзовые медали был помощником Деяна Радоньича.

Клуб из Санкт-Петербурга впервые с 2023 года остался без медалей в Единой лиге.