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Ростислав Вергун — новый главный тренер «Автодора»

Ростислав Вергун — новый главный тренер «Автодора»
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44-летний белорусский тренер Ростислав Вергун назначен главным тренером в команду Единой лиги ВТБ «Автодор», о чём сообщила пресс-служба саратовского клуба.

В команде заявили, что контракт рассчитан на сезон-2026/2027. Помогать главному тренеру будет Алексей Суховецкий.

Сезон-2025/2026 белорусский специалист начал на посту тренера «Уралмаша», куда пришёл в сезоне-2023/2024. Из екатеринбургского клуба он был уволен в январе 2026 года. Затем на должность временно исполняющего обязанности пришёл в «Зенит», где затем вплоть до серии за бронзовые медали был помощником Деяна Радоньича.

Клуб из Санкт-Петербурга впервые с 2023 года остался без медалей в Единой лиге.

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