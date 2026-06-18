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Вергун — об уходе из «Зенита»: пусть это будет началом чего-то большего в будущем

Вергун — об уходе из «Зенита»: пусть это будет началом чего-то большего в будущем
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Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Зенита» Ростислав Вергун прокомментировал уход из санкт-петербургского клуба.

«Всегда грустно прощаться, но всегда хочется найти какие-то положительные моменты, их однозначно хватает. Это был непростой сезон, и все трудности, которые встречаются у нас на пути, имеют какой-то свой смысл, своё предназначение. И я верю в то, что для клуба, для игроков и для меня лично это был колоссальный опыт. На мой взгляд, мы честно выполняли свою работу.

Мы встретили на своём пути очень много обстоятельств, которые были и объективными, и субъективными. К сожалению, нам не удалось до конца с честью выйти из этой ситуации. Понятно, что результат не совсем удовлетворительный, но хочется поблагодарить ребят, персонал, клубное руководство за время, проведённое в клубе. «Зенит» — большая организация с большими амбициями. Хочется верить, что, как я уже говорил, это такая низшая точка и всё самое лучшее клуб ждёт впереди.

Хочу пожелать удачи спортсменам, клубу. Огромное спасибо болельщикам за их поддержку. Повторюсь, для меня ощущение пятого матча «бронзовой» серии, когда, невзирая не на тот результат, не на ту серию, на которую мы все в глубине души надеялись, — не на финальную серию, — нам пришлось играть за бронзу. И, невзирая на все сложности с составом, ребята бились до конца. И болельщики как-то приняли нас такими, какими мы были в тот момент. И поддерживали, и были с нами до конца.

Это хорошая история. Пусть это будет началом чего-то большего в будущем. Всем ещё раз огромное спасибо за проведённое время, удачи и до встречи на баскетболе», — приводит слова Вергуна пресс-служба «Зенита».

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