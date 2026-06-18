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«Вернуть фирменный стиль». Президент «Автодора» — о контракте с Вергуном

«Вернуть фирменный стиль». Президент «Автодора» — о контракте с Вергуном
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Президент команды Единой лиги ВТБ «Автодор» Олег Родионов прокомментировал заключение контракта с главным тренером Ростиславом Вергуном.

«Вергун — амбициозный, талантливый и тактически гибкий тренер с опытом руководства командами разного уровня в Единой лиге, а также национальной команды своей страны. В сезоне-2023/2024 «Уралмаш» под его руководством навязал ожесточённую борьбу «Зениту» в четвертьфинале плей-офф (2-3), в сезоне-2024/2025 одержал победу в Кубке России. Совсем недавно Вергун исполнял обязанности главного тренера топ-клуба «Зенит». Он умеет находить общий язык как с местными игроками, так и с легионерами (заканчивал университет в США).

Для нас важно, что Ростислав имеет опыт успешной работы в условиях ограниченных ресурсов. Перед тренером поставлена задача вернуть «Автодору» фирменный стиль — ту быструю игру, которая была визитной карточкой клуба на протяжении многих лет и приносила результат. И Вергун к этой задаче готов.

В ближайшее время мы приступим к селекции игроков. Надеемся, как обычно, порадовать болельщиков яркими находками и сформировать конкурентоспособный состав. Вперёд, «Автодор»!» — приводит слова Родионова пресс-служба команды.

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