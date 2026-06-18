Юниорские команды не сыграют выездные международные матчи из-за проблем с визами

Российская федерация баскетбола (РФБ) сообщила об отмене ряда международных товарищеских матчей женских и мужских резервных сборных из-за проблем с получением шенгенских виз.

Женская сборная России U20 должна была провести контрольные встречи со сборной Словении с 20 по 22 июня, а затем сыграть в Венгрии 26 и 27 июня.

Как сообщили в РФБ, Министерство иностранных дел России, посольство РФ в Словении и Федерация баскетбола Словении оказывали поддержку в вопросе оформления документов. Однако из-за затягивания процедуры выдачи виз со стороны консульства Словении в Москве проведение матчей оказалось невозможным.

В связи со сложившейся ситуацией были отменены не только встречи женской сборной U20 в Словении и Венгрии, но и выездные матчи мужской сборной России U18 в Словении, запланированные на 11 и 12 июля.

«В нынешней ситуации многие спортивные федерации переживают сложности с международными выездами и сталкиваются с разными обстоятельствами. Но это не значит, что наша работа на этом заканчивается — будем искать другие возможности для игр, оглядываясь на обширный наработанный опыт прошлого года.

Выражаю благодарность коллегам из международных баскетбольных федераций за готовность к сотрудничеству и проделанные усилия. Уверен, что нас ещё ждут интересные спарринги», — приводит слова главы РФБ Андрея Кириленко пресс-служба федерации.