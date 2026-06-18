«Большой поклонник Путина». Роберсон — об игроке НБА, которого хотел пригласить в Россию

Форвард команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Андре Роберсон высказался о центровом клуба НБА «Хьюстон Рокетс» Стивене Адамсе.

— Если помните, в одном из интервью нашему сербскому коллеге вы говорили, что, возможно, свяжетесь со Стивеном Адамсом и пригласите его на один из матчей плей-офф. Удалось ли обсудить это с ним?

— Да, мы общались по ходу плей-офф, потому что в это время ещё продолжались и их игры, особенно в первом раунде. Поэтому реализовать эту идею не получилось. Его сезон уже завершился, однако выглядело бы странно, если бы он прилетел сюда вместо того, чтобы поддерживать свою команду.

Кроме того, сыграли роль вопросы времени: он готовился к своему лагерю, появились и другие дела, которые оказались важнее поездки ко мне. Но, надеюсь, если я вернусь сюда в следующем сезоне, он обязательно приедет. Он большой поклонник Владимира Путина и хотел бы с ним познакомиться, — приводит слова Роберсона пресс-служба команды.