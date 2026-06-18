Тренер «Чикаго» Сплиттер: хочу оставить ситуацию с «Портлендом» позади

Новый главный тренер «Чикаго Буллз» Тьяго Сплиттер, который в прошедшем сезоне исполнял обязанности главного тренера «Портленд Трэйл Блэйзерс», прокомментировал свой переход в новую команду и планы на будущее.

«Мы старались с самого начала сосредоточиться на баскетболе, уйти от постороннего шума. В начале это было самой сложной задачей. Заставить парней поверить, что главное в сезоне — баскетбол. Это требует усилий, мотивации. Игроки были великолепны. Они поверили в меня, и всё сложилось. Но пришлось нелегко. В конце мы отбросили все ненужное, и это было здорово. Всю дальнейшую ситуацию хочется оставить позади.

Буду думать только о «Буллз». О моих нынешних целях. Мы хотим показать продукт самого высокого уровня. Задать высочайшие стандарты. Не имеет значения, каков уровень таланта нашего состава сейчас. Мы будем строить культуру и идентичность, которыми гордятся «Буллз» и городское сообщество. Готов гарантировать одно: мы будем бороться. И следовать высоким стандартам во всём. В какой-то момент мы начнём ставить небольшие цели и добиваться небольших побед», — приводит слова Сплиттера ESPN.