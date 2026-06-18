Инсайдер: Трей Янг подпишет с «Вашингтоном» контракт на крупную сумму

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст сообщил, что разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Трей Янг, как ожидается, останется в команде и подпишет долгосрочный контракт на крупную сумму.

«Когда Трей Янг был обменян в «Вашингтон» в январе, изначально предполагалось, что он не станет продлевать действующее соглашение и фактически не будет играть до конца сезона. «Уизардс» проиграли 26 из последних 27 матчей, а сам Янг после обмена провёл всего пять встреч. Ожидается, что он может провести одну-две игры с другими командами, но в итоге переподпишет контракт с «Вашингтоном», вероятно, на три года и на очень крупную сумму», – сказал Уиндхорст в эфире телеканала ESPN.