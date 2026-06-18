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В Нью-Йорке на чемпионском параде «Никс» появились оскорбительные постеры о Вембаньяме

В Нью-Йорке на чемпионском параде «Никс» появились оскорбительные постеры о Вембаньяме
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Во время чемпионского парада «Нью-Йорк Никс» 18 июня в Нью-Йорке болельщики команды демонстрировали оскорбительные плакаты в адрес звёздного центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы. «Никс» выиграли финальную серию со счётом 4-1 и стали чемпионами НБА впервые с 1973 года.

На опубликованных в соцсетях фото и видео с парада видно, как фанаты держат плакаты с изображением Вембаньямы в женской одежде и с плачущим лицом.

Фото: Аккаунт ShaunMorash в социальной сети Х

Ранее фанаты «Никс» закидали 22-летнего Вембаньяму яйцами после четвёртого матча финала плей-офф НБА, который завершился со счётом 107:106 в пользу «Нью-Йорка».

В 22 встречах плей-офф французский центровой набирал в среднем 23,8 очка, 10,9 подбора, 2,7 передачи.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
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