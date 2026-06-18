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Инсайдер: в «Бостоне» недовольны постоянными слухами об обмене Джейлена Брауна

Инсайдер: в «Бостоне» недовольны постоянными слухами об обмене Джейлена Брауна
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Инсайдер НБА Джейк Фишер сообщил, что в организации баскетбольного клуба «Бостон Селтикс» растёт недовольство постоянными слухами, связывающими форварда Джейлена Брауна с возможным обменом на звёздного форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо.

«В «Бостоне», уставшем от постоянных спекуляций вокруг сделки по Яннису Адетокунбо с участием Джейлена Брауна, начинают раздражаться из-за всего этого процесса», — приводит слова Фишера MarcStein.substack.

В прошедшем сезоне Адетокунбо провёл за «Милуоки» 36 матчей, набирая 27,6 очка, делая 9,8 подбора и 5,4 передачи в среднем за игру. «Бакс» завершили сезон-2025/2026 с балансом 32-50, впервые за десятилетие не попав в плей-офф.

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