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Форвард УНИКСа Беленицкий высказался о поражении от ЦСКА в финале плей-офф Единой лиги

Форвард УНИКСа Беленицкий высказался о поражении от ЦСКА в финале плей-офф Единой лиги
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Форвард УНИКСа Михаил Беленицкий прокомментировал поражение своей команды в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ от ЦСКА (0-4).

— Михаил, финал прошёл, серебро на руках. Уже пришло осознание проделанной работы?
— Когда вспоминаешь ту же серию с «Зенитом», понимаешь, сколько сил и эмоций было вложено нашей командой в это второе место. Даже несмотря на финальный результат с ЦСКА, мы проделали огромную работу. Наш регулярный сезон сложился хорошо, и в Winline Basket Cup мы выступили достойно. Поэтому по прошествии нескольких дней могу сказать, что наш сезон был успешен.

— Если вернуться в раздевалку после четвёртого матча с ЦСКА, что там происходило? Что обсуждали?
— На самом деле уже не было каких-то слов ни у кого. Все были в расстроенном, подавленном состоянии. Все ведь осознавали, что проиграли серию 0-4… Но потом, после собрания с тренерами, через пару минут все потихоньку начали общаться. Говорили о чём-то отвлечённом от баскетбола. И это же, кстати, помогло расслабиться, снять напряжение, — приводит слова Беленицкого «Спорт Бизнес Online».

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