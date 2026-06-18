Лидер «Нью-Йорк Никс» Брансон высказался о критике в свой адрес

Американский разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» и MVP финальной серии плей-офф НБА Джейлен Брансон ответил критикам во время чемпионского парада «Никс», который прошёл 18 июня в Нью-Йорке. Напомним, «Никс» взяли первый чемпионский титул с 1973 года, одолев в финале «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 4-1 в серии.

«Люди говорят много негативных вещей. У многих есть своё мнение. Но когда ты доказываешь им, что они неправы, тебе на самом деле уже не нужно ничего им говорить», – приводит слова Брансона Underdog NBA в социальной сети Х.



Джейлен Брансон, признанный самым ценным игроком финала, в плей-офф набирал в среднем 28,4 очка и 6,7 передачи за игру.