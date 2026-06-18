Актёр Бен Стиллер снимет сериал об истории «Нью-Йорк Никс»

Известный амеркианский актёр, кинорежиссёр и болельщик «Нью-Йорк Никс» Бен Стиллер официально подтвердил, что работает над многосерийным документальным проектом о баскетбольной команде.

«Это проект мечты. Я начал работать над документалкой ещё до старта плей-офф — именно поэтому меня часто видели снимающим происходящее на телефон во время матчей. Будущий сериал не ограничится рассказом о чемпионском сезоне 2026 года, а охватит всю историю клуба — от чемпионских команд 1970-х до современных успехов. Мы получили беспрецедентный доступ к команде и её окружению», — приводит слова Стиллера Deadline.

Напомним, 14 июня «Никс» взяли первый чемпионский титул с 1973 года, одолев в финале «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 4-1 в серии.