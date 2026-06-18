Гендиректор «Зенита» Церковный может покинуть команду — источник

Генеральный директор баскетбольного клуба «Зенит» Александр Церковный может покинуть команду. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Как сообщается, окончательное решение может быть принято на ближайшем заседании совета директоров. Поводом для возможных изменений стали результаты команды: при одном из самых крупных бюджетов в Единой лиге «Зенит» не смог выйти в финал, проиграл серию за бронзу «Локомотиву-Кубань» и занял четвёртое место в «Финале четырёх» WINLINE Basket Cup.

Отмечается, что дальнейшие кадровые решения во многом будут зависеть от структуры руководства. В случае сохранения Александра Медведева на посту председателя совета директоров нынешняя управленческая команда может быть сохранена.