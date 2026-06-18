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Кендрик Перкинс: Вембаньяма был мягким и испуганным в решающие моменты финала

Кендрик Перкинс: Вембаньяма был мягким и испуганным в решающие моменты финала
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс оценил выступление центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы в финальной серии плей-офф с «Нью-Йорк Никс» (1-4).

«Вемби был мягким. Давайте говорить прямо. Он был мягким и испуганным, особенно в ключевые моменты. Он много говорил в интервью, но на площадке ничего не показал. Если бы я был в раздевалке и меня пригласили бы, я бы первым делом сказал ему принять свою роль «большого» игрока, используя при этом навыки защитника. Мы говорим о лучшем оборонительном игроке года. При росте 224 см он мог бы стать самым доминирующим игроком лиги, просто полностью приняв роль «большого», – приводит слова Перкинса Yahoo Sports на YouTube.

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