Форвард УНИКСа Беленицкий: хотел бы попробовать съездить в Америку в летний лагерь

Форвард УНИКСа Михаил Беленицкий рассказал о желании попробовать свои силы в летнем лагере в США и оценил свои перспективы в НБА.

— Есть ли мысли по аналогии с Кириллом Елатонцевым отправиться в NCAA?

— Хотел бы попробовать съездить в Америку в летний лагерь. Я считаю, за попытку не бьют, а расширить кругозор и попробовать себя всегда полезно. И, опять же, новые знакомства, новые люди. Плюс для меня это другая страна, я в Америке никогда не был.

— Смогли бы вписаться в эту систему НБА?

— Мне кажется, да. Добавить в броске, каких-то атакующих качествах и можно играть и помогать команде. Наверное, не был бы на главных ролях, как тот же Егор Дёмин в «Бруклине», но хорошим игроком мог бы стать, — приводит слова Беленицкого «Спорт Бизнес Online».