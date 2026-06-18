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Форвард УНИКСа Беленицкий: хотел бы попробовать съездить в Америку в летний лагерь

Форвард УНИКСа Беленицкий: хотел бы попробовать съездить в Америку в летний лагерь
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Форвард УНИКСа Михаил Беленицкий рассказал о желании попробовать свои силы в летнем лагере в США и оценил свои перспективы в НБА.

— Есть ли мысли по аналогии с Кириллом Елатонцевым отправиться в NCAA?
— Хотел бы попробовать съездить в Америку в летний лагерь. Я считаю, за попытку не бьют, а расширить кругозор и попробовать себя всегда полезно. И, опять же, новые знакомства, новые люди. Плюс для меня это другая страна, я в Америке никогда не был.

— Смогли бы вписаться в эту систему НБА?
— Мне кажется, да. Добавить в броске, каких-то атакующих качествах и можно играть и помогать команде. Наверное, не был бы на главных ролях, как тот же Егор Дёмин в «Бруклине», но хорошим игроком мог бы стать, — приводит слова Беленицкого «Спорт Бизнес Online».

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