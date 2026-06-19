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Кевин О’Коннор: «Уорриорз» по-прежнему хотят заполучить Кавая Леонарда

Кевин О’Коннор: «Уорриорз» по-прежнему хотят заполучить Кавая Леонарда
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Североамериканский журналист The Ringer Кевин О'Коннор рассказал о планах «Голден Стэйт Уорриорз» на межсезонье, отметив, что клуб по-прежнему заинтересован в форварде «Лос-Анджелес Клипперс» Кавае Леонарде.
«Думаю, что «Уорриорз» по-прежнему хотят заполучить Кавая. Я всё ещё считаю, что «Голден Стэйт» продолжит охоту за ним. Трей Мёрфи, как отмечал Энтони Слэйтер из ESPN, выглядит более достижимым вариантом, но я не думаю, что интерес «Уорриорз» к Каваю Леонарду хоть как-то снизился», – приводит слова О’Коннора Yahoo Sports на YouTube.

Кавай Леонард в сезоне-2025/2026 сыграл за «Клипперс» 66 матчей, набирая в среднем 27,8 очка, 6,3 подбора и 3,6 передачи.

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