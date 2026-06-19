Эксперт назвал россиянина Всеволода Ищенко одним из главных скрытых талантов драфта НБА

Драфт-аналитик Джо Халберт назвал форварда «Локомотива-Кубань» Всеволода Ищенко одним из главных «спящих» (баскетболисты, которые пока проходят мимо радаров у драфт-аналитиков) игроков предстоящего драфта НБА.

«Это один из тех игроков, по поводу которых я долго сомневался. Но в итоге я остановился на Севе Ищенко. Российский форвард находится на моём радаре с февраля. Его рост — 203 см, и есть данные, что размах рук — 213 см. Он способен низко вести мяч и обладает всеми физическими навыками, чтобы открывать все варианты в атаке, когда добирается до трёхсекундной зоны. В этом сезоне он реализовал 46% трёхочковых и стабильно прогрессировал с 73% с линии штрафных до 79% за последние три года.

Самый большой недостаток — это потери. Самая частая проблема в том, что он оказывается перегружен в заполненной трёхсекундной зоне. Стоит также отметить, насколько плохо бросает команда, в которой он играет. В защите он силён, способен на перехваты и блок-шоты, а также дисциплинирован и универсален. Я думаю, что у Ищенко есть достаточно качеств, чтобы я мог поставить на него. Я действительно считаю, что он может стать отличным форвардом на уровне НБА», — приводит слова Халберта Swish Theory.

Ранее сообщалось, что представители как минимум трёх клубов НБА уверены в наличии обещания от «Даллас Маверикс» выбрать Ищенко на драфте-2026. Вероятно, речь идёт о втором раунде, где «Даллас» владеет 48-м пиком. Первый раунд драфта пройдёт 23 июня, а второй — 24 июня.