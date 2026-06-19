Форвард «Зенита» Дулкай продолжит карьеру в NCAA

Форвард «Зенита»-2 Михаил Дулкай продолжит карьеру в первом дивизионе NCAA. 20-летний баскетболист пополнит команду Университета Луизианы в Лафайете — Louisiana Ragin' Cajuns.

Для уроженца Березников, переехавшего в Петербург в 2021 году, это будет первый опыт выступления за пределами России и системы сине-бело-голубых, если не считать детский баскетбол. Дулкай стал чемпионом ДЮБЛ (2022), чемпионом Единой молодёжной лиги (2024), а также дважды (2023, 2025) завоёвывал бронзовые медали молодёжного чемпионата.

В сезоне-2025/2026 Дулкай провёл 19 матчей в Суперлиге (4 в старте), набирая в среднем 7,8 очка и делая 5,3 подбора за 20,5 минуты. В октябре он дебютировал в Единой лиге, проведя один матч с «Пари НН».