Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Россиянин из «Реала» Фролов продолжит карьеру в NCAA под руководством именитого тренера

Россиянин из «Реала» Фролов продолжит карьеру в NCAA под руководством именитого тренера
Комментарии

Воспитанник «Русичей» и экс-центровой системы мадридского «Реала» россиянин Илья Фролов продолжит карьеру в NCAA. Баскетболист присоединится к команде Университета Арканзаса — Arkansas Razorbacks — тренирует которую легендарный специалист Джон Калипари.

«Это был потрясающий визит. Тренер Калипари и весь персонал создали для меня очень гостеприимную и комфортную атмосферу. Тренер Кэл может многому меня научить в игре, и я сделаю всё возможное, чтобы помочь ему победить», — сказал Фролов в интервью ESPN Arkansas.

Напомним, Фролов станет девятым представителем России в следующем сезоне NCAA — ранее свои университеты нашли Дулкай, Ермаков, Хряпа, Савков, Столбецкий, Глазков, Рудовский и Егор Амосов, партнёр Фролова по «Реалу».

Сейчас читают:
Официально
20-летний россиянин из системы «Зенита» продолжит карьеру в NCAA
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android