Россиянин из «Реала» Фролов продолжит карьеру в NCAA под руководством именитого тренера

Воспитанник «Русичей» и экс-центровой системы мадридского «Реала» россиянин Илья Фролов продолжит карьеру в NCAA. Баскетболист присоединится к команде Университета Арканзаса — Arkansas Razorbacks — тренирует которую легендарный специалист Джон Калипари.

«Это был потрясающий визит. Тренер Калипари и весь персонал создали для меня очень гостеприимную и комфортную атмосферу. Тренер Кэл может многому меня научить в игре, и я сделаю всё возможное, чтобы помочь ему победить», — сказал Фролов в интервью ESPN Arkansas.

Напомним, Фролов станет девятым представителем России в следующем сезоне NCAA — ранее свои университеты нашли Дулкай, Ермаков, Хряпа, Савков, Столбецкий, Глазков, Рудовский и Егор Амосов, партнёр Фролова по «Реалу».