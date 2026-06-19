Президент БК «Пари НН» Сергей Панов: мы продолжаем попытки спастись. Шансы есть всегда

Президент БК «Нижний Новгород» Сергей Панов заявил, что клуб продолжает искать возможности сохранить профессиональную команду, несмотря на официальное объявление о приостановке деятельности.

— Насколько я слышал, «Нижний» был шанс сохранить, более того — говорят, вы чуть ли не единственный человек, который мог это сделать. Что не вышло?

— Наверное, все смотрели фильм «Движение вверх». Там Александра Белова спрашивают, мол, Саш, а вот если три секунды останется, ты будешь сидеть и ждать, когда придёт конец? Он ответил, что надо бороться. Вот и мы продолжаем попытки спастись. Да, официальные объявления есть, но официального решения лиги всё же пока ещё нет и не будет до 23-го числа. У нас есть ещё несколько дней, пусть всё уже и объявлено. Знаю, что и другие команды подтверждают своё участие на словах, но по документам чего-то ещё ждут. Надеюсь, что случится чудо и на нас тоже свалятся несколько сотен миллионов, молитвы наших болельщиков, тренеров и игроков будут услышаны сверху (смеётся). Вот мы и работаем в этом направлении. Пока есть ещё эти три секунды, то целая жизнь впереди.

— Призрачный шанс сохраняется?

— Шансы есть всегда. Они ничтожно малы, но они всегда есть», — сказал Панов в интервью «Перехвату».