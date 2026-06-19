Президент БК «Пари НН» Панов: нам не хватило 3-4 побед до выхода в плей-офф

Президент баскетбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Сергей Панов подвёл итоги прошедшего сезона, в котором команда заняла девятое место в регулярном чемпионате и не попала в плей-офф.

— Сергей Юрьевич, как оцените прошедший сезон?

— Со спортивной точки зрения сезон оставляет желать лучшего. Всё же попадание в плей-офф всегда закладывается в минимальные цели любого спортивного клуба, а нам этого, к сожалению, сделать не удалось. В сезоне было несколько обидных поражений, когда нам забивали невероятные мячи на последних секундах. Были несколько матчей, когда должны были выигрывать…. И в итоге нам не хватило трёх-четырёх побед до выхода в плей-офф. Но зато нам удалось раскрыть много хороших игроков.

Илья Карпенков стал основным игроком Единой лиги, а ещё горжусь тем, что Сашу Шендерова открыли. Мне кажется, он застолбил за собой место хорошего, уверенного в себе баскетболиста. «Продлили» жизнь Хвостову и Бабурину, надеюсь, что они ещё тоже попылят. Помогли молодым ребятам, которые приехали к нам в рамках аренды. Стратегия «дорогу молодым», чем мы на протяжении многих лет славились, в той или иной форме всё равно продолжала жить. Удачно сыграли в «Финале четырёх» Кубка России, не хватило буквального одного забитого мяча… Так бы ещё и с трофеем закончили, можно было бы вообще говорить об успешном сезоне», — сказал Панов в интервью «Перехвату».