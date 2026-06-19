Боксёр Пакьяо поздравил разыгрывающего «Нью-Йорка» Кларксона с победой в финале НБА

47-летний бывший чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо поздравил разыгрывающего «Нью-Йорк Никс» Джордана Кларксона с победой в финальной серии плей-офф НБА 2026 года. Об этом сообщает The Ring в социальной сети Х.

Пакьяо обратился к Кларксону с поздравлениями, отметив его вклад в чемпионство команды. У 34-летнего защитника «Никс» филиппинские корни по материнской линии, и на международной арене он выступает за сборную Филиппин. В плей-офф Кларксон набирал в среднем 4,9 очка, 1,7 подбора и 0,6 передачи за 11 минут на площадке.

Напомним, «Никс» взяли первый чемпионский титул с 1973 года, одолев в финале «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 4-1 в серии.